FOCUS TMW - Top e Flop 20 di B. Caputo si avvicina al titolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Caputo verso la vittoria della prima edizione del TMW Best Marks 2017-18. A tre giornate dalla fine l'attaccante dell'Empoli ha un buon vantaggio sulla concorrenza, con Coronado che non riesce ad avvicinarsi e che dovrà trascinare il Palermo in questo rush finale. Di seguito i migliori e i peggiori 20 del torneo cadetto secondo i voti di Tuttomercatoweb. Sono presi in considerazione solamente i giocatori con almeno 20 partite a voto.

FLOP 20

6,49 CAPUTO (Empoli)

6,40 CORONADO (Palermo)

6,39 PUCINO (Salernitana)

6,38 FALZERANO (Venezia)

6,35 CARACCIOLO (Brescia)

6,34 CARRETTA (Ternana)

6,34 KOUAME (Cittadella)

6,34 KRUNIC (Empoli)

6,33 CIANO (Frosinone)

6,32 DONNARUMMA (Empoli)

6,32 ZAJC (Empoli)

6,29 RISPOLI (Palermo)

6,28 CERRI (Perugia)

6,26 SCHENETTI (Cittadella)

6,26 POMINI (Palermo)

6,26 PICCOLO (Cremonese)

6,25 PASQUAL (Empoli)

6,25 CALAIO (Parma)

6,23 MODOLO (Venezia)

6,23 BIDAOUI (Avellino)

5,45 MACHEDA (Novara)

5,64 VITIELLO (Ternana)

5,66 MBAYE (Carpi)

5,66 VALJENT (Ternana)

5,68 ZANON (Perugia)

5,69 PASCIUTI (Carpi)

5,70 SCIAUDONE (Novara)

5,71 FEDATO (Foggia)

5,71 BROSCO (Carpi)

5,71 ALTOBELLI (Pro Vercelli)

5,73 TRAJKOVSKI (Palermo)

5,73 COPPOLARO (Brescia)

5,74 FAZZI (Cesena)

5,75 SUAGHER (Cesena)

5,76 EMBALO (Brescia)

5,76 RIGIONE (Ternana)

5,77 SZYMINSKI (Palermo)

5,78 KONE (Frosinone)

5,78 CLEMENZA (Ascoli)

5,78 AGAZZI (Foggia)