FOCUS TMW - Top e Flop 20 di B: Coda in testa, Torregrossa lo tallona

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seconda settimana consecutiva al comando per Massimo Coda. L'attaccante del Benevento gioca una partita sufficiente nel big match contro il Palermo e vede abbassata la sua media, ma nessuno ne approfitta. Balza direttamente al secondo posto Ernesto Torregrossa, protagonista con una doppietta nel successo del Brescia contro il Livorno di Alino Diamanti, terzo in classifica. Scende dal podio Ninkovic, che paga il 5 in pagella nell'ultimo turno. Nella flop 20 è dominio est europeo: il bosniaco Djuric è il peggiore, seguito dal croato Budimir e dal polacco Dawidowicz.

TOP 20

6,59 CODA (Benevento)

6,55 TORREGROSSA (Brescia)

6,50 DIAMANTI (Livorno)

6,46 PALEARI (Cittadella)

6,43 MANCOSU (Lecce)

6,42 TUTINO (Cosenza)

6,42 NINKOVIC (Ascoli)

6,42 KRAGL (Foggia)

6,41 DONNARUMMA (Brescia)

6,38 DI MARIANO (Venezia)

6,36 GARRITANO (Cosenza)

6,33 LA MANTIA (Lecce)

6,32 FINOTTO (Cittadella)

6,32 PALOMBI (Lecce)

6,31 TONALI (Brescia)

6,30 ZACCAGNI (Hellas Verona)

6,30 CRIMI (Spezia)

6,29 TRAJKOVSKI (Palermo)

6,27 NDOJI (Brescia)

6,25 FRATTESI (Ascoli)

FLOP 20



5,41 DJURIC (Salernitana)

5,50 BUDIMIR (Crotone)

5,55 DAWIDOWICZ (Hellas Verona)

5,60 BERETTA (Ascoli)

5,64 D'ELIA (Ascoli)

5,65 MAZZEO (Foggia)

5,65 PACHONIK (Carpi)

5,65 STOIAN (Crotone)

5,67 CASTIGLIA (Salernitana)

5,68 GYASI (Spezia)

5,71 SABBIONE (Carpi)

5,72 BRUCCINI (Cosenza)

5,72 DAINELLI (Livorno)

5,73 PERUCCHINI (Ascoli)

5,73 MARRAS (Pescara)

5,73 BONAZZOLI (Padova)

5,75 DI NOIA (Carpi)

5,75 TREVISAN (Padova)

5,77 TELLO (Benevento)

5,77 GHIRINGHELLI (Cittadella)