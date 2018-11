FOCUS TMW - Top e Flop 20 di B. Mancosu comanda, Diamanti vola

Marco Mancosu mantiene il primato nella classifica di rendimento di Serie B attraverso i voti di Tuttomercatoweb prendendo in considerazione i giocatori andati a voto in almeno dieci partite. Best Mover Alessandro Diamanti, che balza dall'11° al 2° posto. Cambia la classifica dei flop, con Tobias Pachonik che si prende la poco ambita prima piazza.

TOP 20



6,65 MANCOSU (Lecce)

6,55 DIAMANTI (Livorno)

6,50 PALEARI (Cittadella)

6,50 KRAGL (Foggia)

6,45 MANCUSO (Pescara)

6,35 TONALI (Brescia)

6,30 TUTINO (Cosenza)

6,30 GRAVILLON (Pescara)

6,27 FIRENZE (Crotone)

6,27 DI TACCHIO (Salernitana)

6,25 BENEDETTI (Cittadella)

6,25 MOGOS (Cremonese)

6,25 DI MARIANO (Venezia)

6,15 IORI (Cittadella)

6,15 MARTELLA (Crotone)

6,15 SILVESTRI (Hellas Verona)

6,10 ROHDEN (Crotone)

6,10 BRUGMAN (Pescara)

6,10 MEMUSHAJ (Pescara)

6,10 DOMIZZI (Venezia)

FLOP 20

5,55 PACHONIK (Carpi)

5,60 BUDIMIR (Crotone)

5,60 BONAZZOLI (Padova)

5,70 STOIAN (Crotone)

5,75 CASTIGLIA (Salernitana)

5,80 PERUCCHINI (Ascoli)

5,80 CARRARO (Foggia)

5,82 CAPELLO (Padova)

5,85 CURCIO (Brescia)

5,85 ARRIGHINI (Carpi)

5,85 TREVISAN (Padova)

5,85 GABRIEL (Perugia)

5,85 CASASOLA (Salernitana)

5,90 SAMPIRISI (Crotone)

5,90 MERELLI (Padova)

5,91 BIZZARRI (Foggia)

5,91 MARTINELLI (Foggia)

5,95 CORSI (Cosenza)

5,95 MANIERO (Cosenza)

5,95 ARINI (Cremonese)