FOCUS TMW - Top e Flop 20 di B. Mancosu si riprende la vetta solitaria

Classifiche a confronto rispetto alla passata stagione. La Juventus capolista, rispetto a un anno fa dopo dieci giornate, ha tre punti in più. Saldo negativo per tutte le squadre alle spalle dei bianconeri: dall'Inter alla Roma, tutti hanno meno punti: -6 il Napoli, -7 le due squadre...

Hellas, i convocati di Grosso per Ascoli. Torna Matos

Cittadella, i convocati con il Foggia. Out Pasa

Venezia, i convocati per la Cremonese. Ancora out Zigoni

Palermo, i convocati di Stellone: out Murawski e Trajkovski, c'è Embalo

Cremonese, i convocati per il Venezia. Quattro assenti

Pescara, i convocati per il Cosenza. Torna Kanouté

Ascoli, i convocati di Vivarini per l'Hellas. Quattro gli assenti

Cremonese, Mandorlini: "Perrulli ed Emmers ok. Spero nella fortuna"

Perugia, i convocati di Nesta per la gara contro il Padova

Carpi, i convocati per il Palermo. Poli c'è

Cosenza, i convocati per il Pescara. Torna Di Piazza

Giornale di Sicilia: "Palermo, a Carpi per decollare. Stellone cambia"

Il Centro: "Pillon prova a far ripartire il Pescara"

Corriere dello Sport: "Gravina attendista sulla B. Lotito in Presidenza"

Spezia, Marino sul rinvio del match col Benevento: "Scelta per tutelare i tifosi"

Cittadella, Venturato: "B importante per noi. Ma vogliamo crescere"

Marco Mancosu si prende il comando nella classifica di rendimento di Serie B attraverso i voti di Tuttomercatoweb. Balza in seconda posizione Coda e completa il podio il compagno di squadra Bandinelli. Cadono Kragl e Mancuso, che condividevano una settimana fa il primato con Mancosu.

