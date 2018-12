FOCUS TMW - Top e Flop 20 di B. Paradosso Diamanti: il migliore, ma ultimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stravolgimento nella classifica di rendimento di Serie B: il 4.5 rimediato da Coda nell'ultimo turno contro il Verona fa precipitare l'attaccante dal primo al sesto posto. Ringrazia Alino Diamanti, trascinatore nell'ultimo turno di campionato nel 3-1 del suo Livorno contro il Foggia: 8 in pagella e clamoroso primo posto, considerando la classifica dei labronici, ultimi. Piazza d'onore per Torregrossa e sale sul podio il portiere del Cittadella Paleari. Fra i flop resta sempre tristemente in coda Djuric.

TOP 20

6,61 DIAMANTI (Livorno)

6,55 TORREGROSSA (Brescia)

6,50 PALEARI (Cittadella)

6,45 FALCO (Lecce)

6,42 NINKOVIC (Ascoli)

6,42 CODA (Benenvento)

6,41 DONNARUMMA (Brescia)

6,39 TUTINO (Cosenza)

6,39 DI MARIANO (Venezia)

6,38 KRAGL (Foggia)

6,37 MANCOSU (Lecce)

6,35 VICARIO (Venezia)

6,32 FINOTTO (Cittadella)

6,32 ZACCAGNI (Hellas Verona)

6,31 TONALI (Brescia)

6,31 TRAJKOVSKI (Palermo)

6,30 SETTEMBRINI (Cittadella)

6,30 CRIMI (Spezia)

6,27 FRATTESI (Ascoli)

6,27 NDOJI (Brescia)

FLOP 20



5,41 DJURIC (Salernitana)

5,50 BUDIMIR (Crotone)

5,60 BERETTA (Ascoli)

5,63 D'ELIA (Ascoli)

5,64 DAWIDOWICZ (Hellas Verona)

5,64 PACHONIK (Carpi)

5,65 STOIAN (Crotone)

5,67 MAZZEO (Foggia)

5,67 CASTIGLIA (Salernitana)

5,68 DI NOIA (Carpi)

5,70 LAVERONE (Ascoli)

5,71 GYASI (Spezia)

5,73 PERUCCHINI (Ascoli)

5,73 DRAGOMIR (Perugia)

5,73 SABBIONE (Carpi)

5,75 BRUCCINI (Cosenza)

5,75 MOLINA (Crotone)

5,75 AGAZZI (Livorno)

5,75 MARRAS (Pescara)

5,77 MANIERO (Cosenza)