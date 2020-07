FOCUS TMW - Volata Serie A, Crotone a +5 sulle rivali. I calendari a confronto

focus Volata Serie A, Crotone a +5 sulle rivali. I calendari a confronto

Quattro giornate al termine della stagione regolare e la corsa per la seconda posizione nella classifica di Serie B che entra nel vivo. Con il primo posto già nelle mani del Benevento, è corsa a cinque per la piazza d'onore. In pole c'è il Crotone a +5 sullo Spezia oggi al terzo posto. Nelle giornate che mancano da qui alla fine della stagione regolare anche l'importanza e gli impegni di classifica delle rivali possono fare la differenza. Ecco il confronto del programma gare delle sei squadre ancora matematicamente in lizza: Crotone, Spezia, Pordenone, Cittadella, Frosinone e Salernitana.

CLASSIFICA DOPO LA 34^ GIORNATA

Crotone 61

Spezia 56

Pordenone 55

Cittadella 52

Frosinone 52

Salernitana 50

Trentacinquesima giornata

Cittadella-Ascoli

Crotone-Salernitana

Pescara-Frosinone

Pordenone-Cosenza

Spezia-Venezia

Qui l'attenzione sarà focalizzata tutta sul match dello Scida fra il Crotone e la Salernitana. un risultato diverso dalla vittoria cancellerebbe le già esigue chance promozione del club campano, a tutto vantaggio dei calabresi che s'involerebbero vero la Serie A. Per Cittadella, Frosione e Pordenone tris d'incroci con la zona salvezza nelle sfide contro Ascoli, Pescara e Cosenza.

Trentaseiesima giornata

Ascoli-Pordenone

Chievo-Cittadella

Cremonese-Spezia

Frosinone-Benevento

Livorno-Crotone

Salernitana-Empoli

Per il Crotone turno favorevole in casa di un Livorno già retrocesso, così come per il Cittadella contro un Chievo che rischia di aver già detto addio alla qualificazione playoff. Impegno contro il Benevento per il Frosinone mai da sottovalutare. Match complicato per la Salernitana contro un Empoli in lotta per il postseason

Trentasettesima giornata

Cittadella-Venezia

Crotone-Frosinone

Pordenone-Salernitana

Spezia-Entella

Doppi scontro diretto che potrebbe rivelarsi decisivo. Il Crotone ospiterà il Frosinone, mentre la Salenitana andrà a far visita al Pordenone. Derby ligure al 'Picco' per lo Spezia contro l'Entella, mentre il Cittadella ospiterà un Venezia che potrebbe già essere tranquillo.

Trentottesima giornata

Cremonese-Pordenone

Entella-Cittadella

Frosinone-Pisa

Salernitana-Spezia

Trapani-Crotone

Si chiude col botto. Al netto del Cittadella atteso in casa dall'Entella, tutte potrebbero avere gare tutt'altro che semplici. Il Crotone andrà a far visita al rinato Trapani, mentre il Frosinone ospiterà un Pisa pronto al tutto per tutto per centrare i playoff. Salernitana-Spezia sfida al cardiopalma.