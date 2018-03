Foggia, Agazzi: "La morte di Astori ci ha toccato particolarmente"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Foggia Davide Agazzi ha parlato in conferenza stampa questo pomeriggio dedicando un pensiero a Davide Astori, difensore della Fiorentina scomparso prematuramente domenica scorsa: “La tragica morte di Astori ci tocca particolarmente perché si tratta di un collega e, soprattutto per questo, lo sentiamo molto vicino. Domenica scorsa è stata una giornata davvero particolare e triste, è giusto che tutta l'organizzazione si sia fermata per dare tributo a questo grande ragazzo. - continua Agazzi come riporta il sito del club rossonero – Perugia? Affronteremo una squadra forte e tra le più in forma del campionato per cui dovremo scendere in campo dando il 100%, come del resto in ogni gara di questo campionato. Bisogna pensare partita per partita soprattutto in serie B, noi dobbiamo raggiungere quanto prima la quota dei 50 punti, poi sarà tutto guadagnato".