© foto di Federico Gaetano

Ha parlato così Cristian Agnelli, centrocampista del Foggia, ai microfoni di Dazn al termine del primo tempo della sfida contro la Salernitana. "Un buon primo tempo, si può fare di più. Ci sono stati momenti in cui siamo stati padroni e momenti in cui ci siamo difesi bene. Bizzarri è stato grande nell'occasione di Bocalon, dobbiamo fare di più anche per i tifosi. Possiamo essere ancora più veloci e più brillanti".