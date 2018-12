Foggia, Agnelli: "Non vogliamo alibi. L'allenatore non si discute"

Fonte: foggiacalcio1920.it

© foto di Federico Gaetano

Il capitano del Foggia Cristian Agnelli ha parlato a poche ore dalla sfida di campionato di domenica contro il Livorno: "Non vogliamo alibi, non cerchiamo nessuna scusa, dipende tutto da noi, dal gruppo, dalla forza dei singoli, ma sono convito che manca davvero poco per arrivare a tanto. L’allenatore non si discute. Io non devo difendere nessuno, ma lui ha la massima stima di noi giocatori, di Nember, della Società. Poi la gente si lamenta, contesta le sostituzioni, ma non sono quelle che fanno la differenza.I primi ad essere scontenti siamo noi. Siamo consapevoli che la classifica non è bella, ma siamo anche consci che abbiamo recuperato 8 punti, però lunedì sera ho litigato in tribuna. C’era gente che si augurava la sconfitta, è una follia. Qui dobbiamo essere tutti uniti, tutti verso lo stesso obiettivo. Troveremo una squadra nelle stesse condizioni della nostra, che vive lo stesso momento nostro, sarà uno scontro diretto, anche se noi sul campo abbiamo fatto molti più punti. L’arma in più? Il cuore, il cuore fa andare oltre l’ostacolo".