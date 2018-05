Foggia, Agnelli: "Stagione positiva, peccato per i playoff"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Al termine del match dello "Zaccheria" tra Foggia e Salernitana (terminato 1-0), ha parlato in mixed zone Cristian Agnelli. Ecco le sue parole:

"Sicuramente è stata una stagione positiva, anche se dispiace per come è finita, meritavamo qualcosa in più, ci riproveremo l'anno prossimo. Il girone d'andata ci è servito per capire determinate dinamiche e poi nel girone di ritorno, grazie anche al mercato, ci siamo espressi al meglio. Oggi abbiamo affrontato una grande squadra che ci ha messi in difficoltà. Noi abbiamo dato tutto e abbiamo giocato una buona gara. Futuro? Io ho ancora due anni di contratto, ho voglia di farmi notare, di non mollare, Foggia merita questo ed altro", riporta Tuttocalciopuglia.com.