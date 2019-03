Nella giornata di ieri il sindaco di Foggia Franco Landella aveva lanciato un appello alle aziende del territorio per aiutare il club rossonero in difficoltà (“Ci sono difficoltà di liquidità, servono 600mila euro per pagare gli stipendi ed evitare nuove penalizzazioni, ma sono certo che riusciremo a superare questa fase”). Oggi è arrivata la prima risposta dall’azienda di conservazione e trasformazione dei pomodori Rosso Gargano. “Rosso Gargano, per sostenere il Foggia Calcio nel momento di difficoltà, ha deciso di anticipare il pagamento della pubblicità all´interno dello stadio con l´augurio che questo contributo possa essere di aiuto per il superamento delle difficoltà. - si legge in una nota come riportata da Tuttocalciopuglia.com - Si fa appello alle altre aziende affinchè possano contribuire al raggiungimento dell´obiettivo comune".