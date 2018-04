Foggia-Ascoli, le formazioni: Agazzi al posto di Agnelli. Baldini per Cosmi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Foggia per restare attaccato al treno playoff, l'Ascoli per continuare a coltivare l'obiettivo salvezza. Due squadre in salute, vicende extra-campo a parte, si affrontano allo Zaccheria alle 19. Ecco le formazioni ufficiali dell'incontro.

Foggia (3-5-2): Guarna; Camporese, Calabresi, Loiacono; Zambelli, Agazzi, Greco, Deli, Kragl; Nicastro, Mazzeo. Allenatore: Stroppa.

Ascoli (3-5-2): Agazzi; Padella, Gigliotti, Mengoni; Mogos, Addae, Buzzegoli, Baldini, Mignanelli; Monachello, Varela. Allenatore: Cosmi.