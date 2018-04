Foggia-Bari, in arrivo novità. Sospesa vendita biglietti a tifosi biancorossi

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Foggia-Bari potrebbe disputarsi senza tifosi ospiti: secondo quanto riferito da tuttobari.com, la palla va al Casms (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) che tra oggi e domani deciderà tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del derby pugliese. Nel frattempo, però, l'Osservatorio nazionale per le Manifestazioni sportive ha invitato a sospendere la vendita dei tagliandi per i residenti baresi fino all’assunzione di determinazioni in merito.