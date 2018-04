Foggia-Bari, si va verso il divieto di trasferta per i baresi

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Nonostante ci fossero 900 biglietti a disposizione alla fine allo Zaccheria sabato prossimo potrebbe non esserci rappresentanza di baresi nel derby pugliese. Il CASMS sarebbe infatti intenzionato a vietare la trasferta dei supporter biancorossi e rendere così monco un derby che promette spettacolo in campo. Una decisione che ricalcherebbe quella iniziale della gara d'andata, che poi venne cambiata con l'apertura parziale del settore ospiti per 900 tifosi rossoneri. Nel pomeriggio dovrebbero arrivare l'ufficialità