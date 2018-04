Foggia, Beretta: "La Ternana mi porta bene, giusto il pareggio"

Giacomo Beretta, attaccante del Foggia, ha parlato a Mep Radio dopo il pari tra la Ternana e la formazione pugliese. "Mi è andata bene, ho fatto un bel gol. La Ternana mi porta bene. Ho anticipato il centrocampista, sono passato in mezzo ai due difensori e ho angolato il pallone. Abbiamo provato a vincere ma questo è un buon punto, il pareggio è giusto. La Ternana si può salvare, non vedevo il Foggia in difficoltà da tante partite. Faccio un grande in bocca al lupo ai rossoverdi per il derby, noi avremo quello contro il Bari", le parole riportate da Ternananews.it.