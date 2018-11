Foggia, Bizzarri: "Vogliamo vincere per uscire da questa situazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Foggia Albano Bizzarri ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Venezia: “L’adattamento a questo campionato è stato complesso, stiamo lavorando bene e ci sono margini per migliorare ancora. I quattro pareggi di fila dimostrano che questo campionato presenta diverse difficoltà, anche se in alcune circostanze siamo stati sfortunati. Il nostro obiettivo per il finale del girone d’andata è uscire dall'attuale zona di classifica, causata principalmente dalla penalizzazione, e sono certo che le vittorie arriveranno. Magari già da lunedì. - continua Bizzarri – Zenga? Ho un buon ricordo di lui a Catania, vivemmo un anno bellissimo. Lo considero un buon allenatore, ma lunedì sarà un avversario. Col Venezia giochiamo una gara fondamentale e abbiamo grande voglia di ottenere una vittoria. Bisogna avere equilibrio e soprattutto dovremo essere sempre consci di dover migliorare sempre”.