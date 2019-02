Il centrocampista del Foggia Massimiliano Busellato ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Pescara di domenica: “L’ottimismo c’era anche prima di Palermo e fare un punto contro i rosanero ha dato consapevolezza al gruppo, ora dobbiamo affrontare ogni partita come se fosse una finale, a gennaio sono arrivati ottimi giocatori che ci daranno una mano. Ho lottato più di qualche anno per la salvezza, è una lotta particolarmente difficile, non bisogna pensare che quando si esce dai play out sia finito tutto, bisogna pensare da perdenti e aver paura di retrocedere, con quella paura avere una carica in più. Bisogna essere realisti e non pensare ai play off perché l’obiettivo è un altro e per fortuna tutto l’hanno capito ed è entrato nella testa di tutti. - continua Busellato come riporta Calciofoggia.it - Purtroppo finora ci è mancata la continuità ed è difficile dire il perché, stiamo ancora cercando il vero problema da risolvere e dobbiamo trovarlo il prima possibile”.