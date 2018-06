Foggia, c'è anche Oddo per la panchina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Consumato l'addio con Giovanni Stroppa, che nei prossimi giorni rescinderà il contratto per poi accasarsi al Crotone, in casa Foggia si va alla caccia di un tecnico per la prossima stagione. Davide Nicola, che però vorrebbe allenare i Serie A anche se i posti disponibili sono ormai pochissimi, rappresenta il sogno della dirigenza, mentre Mauro Zironelli del Mestre un outsider che stuzzica molto. Fra questi due nelle ultime ore sta prendendo piede l'idea Massimo Oddo, giovane tecnico dotato già di una certa esperienza accumulata alla guida di Pescara e Udinese. Lo riporta Foggiacalciomania.com.