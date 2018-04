Foggia, Calabresi: "Ascoli in salute, non sarà semplice affrontarlo"

© foto di Federico Gaetano

Il difensore del Foggia Arturo Calabresi ha parlato in conferenza stampa del suo momento tornando anche sulla sfida contro la Cremonese: “È stato un pomeriggio perfetto, anche se la gara non è stata affatto semplice, abbiamo incontrato una squadra comunque forte, di sicuro in difficoltà ma siamo stati noi bravi a sfruttare le loro difficoltà. Ora ci attende l'Ascoli in una partita molto importante come tutte del resto da qui in avanti. - continua Calabresi come riporta il sito del club pugliese - Incontreremo una squadra in salute e non sarà di sicuro un incontro semplice però, dobbiamo avere la solita attenzione nel rispetto dell'avversario consapevoli di poter far male, la cosa più importante ora è dare continuità ai risultati".