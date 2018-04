Foggia, Calabresi: "Bella gara tra due squadre che giocano a calcio"

© foto di Federico Gaetano

Al termine del derby dello "Zaccheria" tra Foggia e Bari (terminato 1-1), ha parlato in mixed zone il difensore rossonero Arturo Calabresi, ecco le sue parole:

"Siamo riusciti a reagire e non mollare, abbiamo tenuto bene il campo facendo la partita contro una squadra forte come il Bari, quindi dobbiamo essere soddisfatti. Calo nella ripresa? Beh, i primi caldi, poi è la terza partita in una settimana, tutto ciò ha influito. E' stata una bella partita tra dua squadre che giocano bene a calcio e a viso aperto. Personalmente sono molto contento, non ho mai mollato in allenamento e ho avuto la mia occasione", riporta Tuttocalciopuglia.com.