Foggia, Camporese: "Empoli fortissimo, ora pensiamo alla salvezza"

Michele Camporese, difensore del Foggia, ha parlato in conferenza stampa. "Sapevamo di affrontare una squadra molto forte e si è visto, spesso, però, nel corso della gara, l'Empoli è riuscito ad esprimersi per demeriti nostri, vorrei giocarla di nuovo, personalmente sono certo di poter fare meglio".

A due giorni dall'ultimo match disputato contro la capolista, Camporese non nasconde l'amarezza per la sconfitta rimediata e lo fa partendo dal valore espresso dalla prima della classe ma anche dalla consapevolezza di poter fare di sicuro meglio rispetto a quanto visto in campo lunedì scorso. Il campionato, intanto, incombe con una nuova sfida e, a proposito del prossimo avversario, Camporese delucida: "Sabato prossimo giocheremo contro una formazione tosta che ha individualità importanti, dal canto nostro dobbiamo affrontarla al meglio, tornando ad essere più compatti ed evitando gli errori commessi nelle ultime partite, il nostro unico obiettivo è affrontare al meglio le restanti 9 gare, raggiungendo, il prima possibile, l'obiettivo della salvezza", le sue parole riportate dal sito ufficiale dei pugliesi in vista della gara contro la Cremonese.