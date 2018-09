Foggia cantiere aperto. Ma non c'è tempo da perdere

Il Foggia è ancora un cantiere aperto dopo i tanti cambi estivi e una penalizzazione in classifica dura da recuperare e che non fa certo stare tranquilli. Come scrive La Gazzetta del Mezzogiorno però per i dauni non c'è tempo da perdere per risalire la china e cercare di azzerare la penalità. “La squadra ha accusato una lieve flessione, ma sui risultati incide anche il valore degli avversari (Crotone e Palermo)”, si legge sul quotidiano pugliese.