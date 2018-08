Foggia, Cicerelli: "Felice per il gol e soprattutto per la vittoria"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Emanuele Cicerelli (24), ala sinistra del Foggia, ha parlato quest'oggi in conferenza stampa. "La vittoria contro il Carpi? E' stata la classica serata perfetta, è arrivata la vittoria e come ciliegina sulla torta c'è stato il mio gol. Il boato dello Zaccheria al mio gol mi ha dato una emozione indescrivibile. La dedica? Alla mia ragazza Valentina che mi guardava da casa e che, da ieri, si è trasferita a Foggia per starmi accanto", ha detto.