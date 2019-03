Foggia-Cosenza, le formazioni ufficiali: Iemmello sfida Maniero

© foto di Andrea Rosito

Nell'anticipo della 27^ giornata di Serie B si affrontano Foggia e Cosenza, squadre separate in classifica da ben 10 punti (23 i pugliesi, 33 i calabresi). Padalino opta per la difesa a tre con Zambelli e Kragl esterni di centrocampo e il duo Chiaretti-Galano a supporto del centravanti Iemmello. Difesa a tre anche per Braglia con Baez e D'Orazio a presidiare le fasce nel centrocampo a cinque. Davanti Tutino affianca Maniero. Queste le formazioni ufficiali:

Foggia (3-4-2-1): Leali; Billong, Martinelli, Ranieri; Zambelli, Agnelli, Greco, Kragl; Chiaretti, Galano; Iemmello. A disposizione: Noppert, Loiacono, Deli, Ngawa, Cicerelli, Mazzeo, Marcucci, Boldor, Ingrosso, Matarese. Allenatore: Padalino

Cosenza (3-5-2): Perina; Legittimo, Dermaku, Capela; Baez, Garritano, Palmiero, Mungo, D’Orazio; Maniero, Tutino. A disposizione: Saracco, Litteri, Izco, Sueva, Schetino, Sciaudone, Bruccini, Misuri, Hristov, Bittante. Allenatore: Braglia