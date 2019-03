© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria importante ieri per il Foggia contro il Cosenza nell'anticipo della 27^ giornata di Serie B. Oltro ai tre punti messi in cascina, che hanno portato i Satanelli momentaneamente fuori dalla zona playout, c'è anche un'altra nota positiva nella notte dello Zaccheria: il debutto di Andrea Marcucci. Per il centrocampista arrivato a gennaio dalla Roma debutto assoluto in Serie B con una mezzora di personalità che fa ben sperare per il rush finale della stagione. Padalino con il suo ingresso potrebbe, infatti, trovarsi una pedina in più per la corsa verso la salvezza.