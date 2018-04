Foggia, Deli: "Ora possiamo guardare a chi ci precede in classifica"

© foto di Giuseppe Scialla

Il centrocampista del Foggia Francesco Deli ha parlato in mixed zone della vittoria contro l'Ascoli che lo ha visto protagonista con un gol e il rigore più espulsione conquistato nella ripresa: “Abbiamo fatto una grande partita e sono felicissimo della vittoria. Siamo a 49 punti in classifica e ne manca soltanto uno per l'obiettivo che ci eravamo prefissati a inizio stagione quindi possiamo anche cominciare a guardare cosa accade davanti a noi in classifica ragionando gara dopo gara. - continua Deli come riporta Calciofoggia.it - Nel girone di ritorno abbiamo fatto un bel salto di qualità e dobbiamo continuare così cercando di far valere le nostre qualità”.