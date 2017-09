Foggia, Di Bari: "Avevamo cercato Camporese già un anno fa"

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il centrale difensivo Michele Camporese, il direttore sportivo del Foggia Giuseppe di Bari ha fatto anche il punto sul mercato del club: “Camporese arriva per rinforzare il reparto difensivo, si tratta di un calciatore che avevamo già puntato lo scorso anno e che in questa stagione, per una situazione anomala, siamo riusciti a portare in rossonero. Si tratta di un giocatore completo, fisico, tecnico e di personalità. Sono convinto che tornerà in Serie A con maggiore maturità. - continua Di Bari come riporta Tuttocalciopuglia.com - Li abbiamo acquistato in prestito con obbligo fissato a 100mila euro alla prima presenza e poi firmerà un triennale. Sono contento del mercato così come lo è il mister. Svincolati? La lista è completa tranne i giocatori under svincolati che si possono prendere, per il resto non possiamo prendere nessuno. Il nostro obiettivo era quello di consolidare la categoria e fare il meglio possibile, è una squadra che darà soddisfazione”.