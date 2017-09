Foggia, Di Bari: "Obiettivo salvezza, poi programmeremo il futuro"

In vista del match del Partenio contro l'Avellino, Giuseppe Di Bari, ds del Foggia, ha parlato della nuova stagione che attende la formazione di mister Stroppa, al ritorno fra i cadetti (fonte SportAvellino.it): "Il nostro obiettivo è consolidarci, cioè cercare di raggiungere la salvezza in poco tempo, considerando che abbiamo fatto tanti sacrifici per raggiungere questa categoria dopo 19 anni. Poi successivamente programmare qualcosa di meglio per il futuro. L'Avellino? Il loro attacco è davvero molto forte. C’è Gigi Castaldo che con la sua età può fare ancora la differenza, poi c’è Asensio che è un ragazzo di prospettiva e ha voglia di far bene. Quest’ultimo era stato cercato anche dalla nostra società ma non c’erano i presupposti per portarlo in Puglia".