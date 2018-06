Foggia, duello con la Salernitana per il futuro di Agazzi

Fonte: Tuttocalciopuglia.com

© foto di Federico Gaetano

Spunta un'altra pretendente in Serie B per Davide Agazzi. Il centrocampista, che ha ben figurato con la maglia del Foggia nelle ultime due stagioni, è di proprietà dell'Atalanta ed i satanelli le proveranno tutte per trattenerlo ancora in Puglia. Stando a quanto si legge su calcioatalanta.it, anche la Salernitana starebbe pensando alla mezzala classe '93 che oggi compie 25 anni.