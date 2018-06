Foggia, Duhamel ai saluti: “Grazie di tutti. Sempre nel mio cuore”

© foto di Federico Gaetano

L'attaccante Mathieu Duhamel dopo sei mesi con la maglia del Foggia ha salutato attraverso i propri profili social la piazza rossonera: “Non so se il mio futuro sarà ancora qui, ma dopo pochi mesi mi sento attaccato ad una grande città con tifosi eccezionali. Foggia avrà sempre un posto nel mio cuore perché è stata la mia prima squadra in Italia. Grazie!“. Parole che sanno d'addio per l'esperto francese che con tutta probabilità continuerà la propria carriera altrove.