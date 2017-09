Foggia-Entella, le formazioni ufficiali: 4-3-3 per i pugliesi

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Alle 20.30 scenderanno in campo Foggia ed Entella per la gara valida per la seconda giornata di Serie B. Ecco le formazioni ufficiali della sfida:

FOGGIA (4-3-3): Guarna; Gerbo, Martinelli, Coletti, Rubin; Vacca, Agazzi, Deli; Chiricò, Mazzeo, Fedato.

VIRTUS ENTELLA: (4-3-1-2): Iacobucci; Belli, Ceccarelli, Pellizzer, Baraye; Palermo, Troiano, Nizzetto; Eramo; La Mantia, De Luca.