Foggia, Fares ufficializza Padalino: "Scelta condivisa da tutti"

Il presidente del Foggia Lucio Fares dopo la vittoria contro la Cremonese ha ufficializzato l’arrivo di Pasquale Padalino in panchina: “Sulla scelta dell’allenatore dico che è stata una decisione condivisa da tutti. Padalino è un foggiano doc e questo è importante per uscire dal momento negativo. Delio Rossi? Ci siamo incontrati come successo con altri, poi abbiamo fatto le nostre valutazioni”.