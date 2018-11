Foggia, Fares: "Pareggio che fa rabbia, decisiva l'espulsione"

Il presidente del Foggia Lucio Fares ha commentato così il pareggio contro il Brescia: “Fa rabbia aver pareggiato perché la squadra gioca bene e si è impegnata. Purtroppo l’espulsione ha determinato il risultato e la prestazione perché loro hanno sfruttato questo momento di difficoltà. La conduzione arbitrale non è stata eccellente come la prima ammonizione di Camporese e il fallo della punizione da cui è scaturito il gol del pareggio. La squadra ha giocato una partita importante facendo una buona prestazione. Su questo gruppo non ci sono dubbi questa pausa aiuterà a lavorare e continuare a migliorare. Abbiamo grande fiducia nel mister e nel suo staff. È una squadra che sicuramente farà un buon campionato. Siamo partiti con un handicap non bisogna dimenticarlo questo influisce sulla mentalità”, riporta Ilfoggia.com.