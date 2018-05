Foggia, Floriano: "Felice di essere qui. Gol? Dedica per mio nonno"

Roberto Floriano, attaccante del Foggia, ha parlato attraverso i media del club pugliese dopo la vittoria contro lo Spezia. "Questa gara dimostra che crediamo ancora ai play-off e che ce la stiamo mettendo tutta. E' stata una grande vittoria, abbiamo subito un gol nel finale ma siamo riusciti a portare a casa il risultato. Mancano ancora tre partite e, come ci ha chiesto il Mister, dovremo provare a vincerle tutte. A livello personale, sono felicissimo per il gol, anche visto il fatto che arriva dopo tanto tempo ed è stato importante per la vittoria; tengo tantissimo al legame con Foggia, ho fatto di tutto per tornare e questo mi rende ancora più contento. Una dedica? Sicuramente per mio nonno, che è venuto a mancare due settimane fa”.