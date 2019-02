© foto di Federico Gaetano

Brutte notizie per Lucas Chiaretti che sabato scorso, nello scontro di gioco con Caldirola ha riportato la frattura della branca montante della mandibola sinistra.

Chiaretti, che è rimasto in campo nonostante la frattura, è stato convocato da Mister Padalino che valuterà prima della gara l’eventualità di un suo utilizzo contro l’Ascoli di Vivarini.

In ripresa, invece, Denis Tonucci, che al rientro della squadra dopo la gara di domani al Cino e Lillo Del Duca tornerà ad allenarsi con il gruppo.