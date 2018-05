Foggia, frattura allo zigomo per Zambelli. Necessario l'intervento

Fonte: http://foggiacalcio1920.it

© foto di Federico Gaetano

Brutta tegola per Marco Zambelli. Il colpo rimediato nel finale di gara contro il Venezia è stato più grave del previsto. Gli esami diagnostici effettuati hanno rivelato una frattura dell’osso zigomatico e mascellare. L’infortunio richiede, purtroppo, un intervento chirurgico di riduzione e di sintesi che è stato programmato per giovedì 10 maggio presso il reparto di Chirurgia Maxillo Facciale degli Spedali Civili di Brescia. Al difensore rossonero va un grosso 'in bocca al lupo' da tutto il Foggia Calcio.