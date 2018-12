© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alberto Gerbo, centrocampista del Foggia, ai microfoni di Dazn ha commentato così il 2-2 contro l'Hellas Verona: "Sono contento, giocando con Kragl ho imparato a tirare (sorride, ndr). Ci troviamo bene in campo, dedico il gol ai miei genitori che erano in tribuna. Abbiamo fatto noi la partita, abbiamo subito gol su due errori e non meritavamo nemmeno il pareggio, che ci va stretto. Noi conosciamo l'ambiente, la maglia del Foggia va protetta e voglio fare i complimenti a chi ha scritto il messaggio che ieri girava sui social per ricompattare i tifosi. Noi cercheremo di accontentare i nostri sostenitori: siamo in difficoltà, ma abbiamo bisogno di tutti".