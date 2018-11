Foggia, Gerbo: "Bello segnare. Siamo andati vicini alla vittoria"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alberto Gerbo, centrocampista del Foggia, ha commentato così il pareggio di oggi per 2-2 contro il Brescia: “È stata una bella emozione segnare peccato per il risultato. Da un po’ di tempo gioco un pochino più avanti mi trovo bene in tutti i ruoli del campo. L’espulsione è stata una difficoltà anche la punizione che secondo me è discutibile. Peccato perché eravamo andati vicino anche questa volta alla vittoria e di questo ci dispiace molto. Abbiamo una bella squadra è un percorso di crescita che va analizzato nel complesso. Dobbiamo migliorare alcuni errori soprattutto sui gol subiti. Dobbiamo aggredire questo campionato nel migliore dei modi. Saranno 130 le partite che ho giocato ormai con questa maglia. Ci mancano due punti che potevamo guadagnare con questi pareggi. Aspettiamo al 14 novembre per vedere cosa accadrà”, riporta IlFoggia.com.