Foggia, Gerbo: "Sbagliato cambiare così il format della Serie B"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite della trasmissione Kickoff in onda su TeleBlu Alberto Gerbo, centrocampista classe 1989 del Foggia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prima parte di stagione dei Satanelli di mister Grassadonia: "Il cambio del format della B - si legge su ilfoggia.com -? Non è bello allenarsi senza giocare però come ho già detto altre volte è stato sbagliato cambiare il format. Forse dovevamo scioperare tutti i calciatori per ottenere qualcosa. È vero che 22 squadre sono troppe ma bisognava prepararla bene questa modifica. Anche la Lega Pro ha avuto tante difficoltà. Il mio ruolo da esterno di centrocampo? Ho giocato sempre mezzala ma anche da quinto mi trovo bene perché ho più possibilità di attaccare e divertirmi. Contro il Brescia già nel primo tempo avevo cercato il gol e poi finalmente ho trovato l’occasione giusta ed ho segnato. La gestione della penalizzazione? Capitan Agnelli e i giocatori come me, che siamo qui da tanti anni, sappiamo come gestire i momenti di difficoltà perché ne abbiamo passate tante e possiamo dare dei consigli ai ragazzi nuovi. Quando scendi in campo però non pensi alla penalizzazione forse pesa di più quando guardi la classifica a fine partita perché vedi che sei sempre nella parte bassa. Personalmente la restituzione dei punti non ci condiziona più di tanto. Siamo però consapevoli che avremo dei punti ma questo non è un problema".