Foggia, giornata interlocutoria sul futuro di Stroppa

Nella mattinata di oggi in casa Foggia c'è stata un'altra giornata interlocutoria sul futuro, specialmente su quello del tecnico. All'ora di pranzo c'è stata una riunione con presenti il presidente Lucio Fares, il patron Franco Sannella, il direttore sportivo Luca Nember a cui poi si è aggiunto anche il tecnico Stroppa. Se per il ds il futuro sembra chiaro con la sua permanenza in rossonero, mentre per l'allenatore tutto resta in bilico visto che il Crotone è in forte pressing su di lui. Una decisione, riferisce Tuttocalciopuglia.com, arriverà solo nei prossimi giorni.