© foto di Giacomo Morini

L’attaccante classe ‘99 Gabriele Gori, 10 presenze e un gol fra Serie B e Coppa Italia, potrebbe lasciare Foggia in questa finestra di mercato per cercare maggiore spazio altrove. Secondo quanto riportato da Foggiacalciomania.com il suo destino è quello di approdare al Cosenza che già lo aveva cercato in estate e sarebbe tornato alla carica in questa finestra di mercato per sostituire i partenti Baclet e Di Piazza, entrambi destinati in Serie C.