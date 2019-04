© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Foggia Gianluca Grassadonia ha commentato la gara persa contro il Venezia: “Se oggi avessimo portato via un pareggio ci sarebbe stato tantissimo da recriminare, figuriamoci avendo perso come posso sentirmi. Abbiamo perso una partita senza subire un tiro in porta, è pazzesco commentare una sconfitta così. Non mi è piaciuto durante la settimana l’intervento del Venezia Calcio, non mi sono piaciute le dichiarazioni di Scibilia: aver parlato di noi e della partita con lo Spezia, è una cosa che non mi è piaciuta, ricordo che il Venezia ha segnato col Cittadella in fuorigioco di due metri”, riporta Trivenetogoal.it.