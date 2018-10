Foggia, Grassadonia: "Ascoli avversario in forma. Sarà una gara aperta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Foggia Gianluca Grassadonia ha parlato alla vigilia della sfida contro l'Ascoli in conferenza stampa: “La squadra sta crescendo, ha fatto una buona gara a Benevento, ma adesso deve accantonarla perché arriva un avversario in forma reduce da tre risultati positivi di fila e che ci renderà difficile la vita. L'Ascoli è una squadra aggressiva, allenata molto bene e che gioca senza troppi difensivismi e per questo mi aspetto una partita aperta. Si può fare risultato con chiunque, ma serve avere la giusta mentalità e il giusto approccio alla gara. - continua Grassadonia – Proveremo a recuperare Kragl anche se ovviamente non sarà al 100%, ma abbiamo un altro giorno a disposizione e valuteremo. Purtroppo aver giocato tre gare in sette giorni ha portato qualche affaticamento in più e per questo potremmo anche ipotizzare un po' di turn over, con qualche cambiamento. Rizzo? Sta lavorando e sta crescendo, Busellato anche ed è recuperato. Rubin si aggregherà la prossima settimana. Classifica? Ora è migliore, ma siamo sempre ultimi e dobbiamo fare punti cercando di correggere le cose negative. Noi sappiamo di essere forti e rispettiamo gli avversari, ma ce la giochiamo a viso aperto contro tutte”.