Foggia, Grassadonia: "Col Crotone partita bella da giocare"

Gianluca Grassadonia, allenatore del Foggia, ha parlato ai microfoni dei giornalisti in vista della gara di domani di Crotone: "La partita di domani è bella da giocare, affrontiamo una squadra forte. Il risultato di domenica non ci inganna, abbiamo visto il bel primo tempo col Cittadella, è una squadra che sta bene, il risultato è stato pesante ma affrontiamo una squadra che ha numeri importanti. Forte, fisica, che ha numeri di personalità. È arrabbiata, giustamente, e ci tiene a fare bene la prima in casa. Non dobbiamo sbagliare l’approccio alla gara, altrimenti diventerebbe difficile”.

Una partita dove mancherà ancora qualcuno: “Il Foggia ci arriva bene, abbiamo lavorato bene come tutte le settimane. Abbiamo qualche defezione, su tutti Busellato che ha accusato un problemino e non parte con noi. Recuperiamo qualche squalificato. Per il resto gli infortunati sono sempre gli stessi della gara col Carpi”.

E sul mercato degli svincolati: “Sinceramente non abbiamo mai parlato col direttore di possibili innesti, al momento stiamo bene così, anche giocatori che erano indietro stanno crescendo. Reintegrando Rubin, al di là di quello che farà Floriano, al momento non ci sono particolari situazioni in entrata”.