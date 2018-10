Foggia, Grassadonia: "I fischi parte del gioco. Iemmello? Serve tempo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Foggia Gianluca Grassadonia ha parlato in conferenza dopo il pari casalingo nel derby contro il Lecce. Queste le sue parole, riportate da TUTTOcalcioPUGLIA.com:: "È stata una bella partita, molto buona da parte nostra. La squadra ha fatto veramente molto bene, c’è il rammarico di averla riaperta con quel calcio di punizione. Abbiamo fatto un paio di sostituzioni forzate, la squadra però ha fatto molto bene contro una squadra forte come il Lecce. C’è il rammarico per non averla vinta, bisogna guardare avanti. C’è stata un po’ di tensione, qualsiasi partita si sarebbe riaperta. Potevamo chiuderla, purtroppo ci sono state queste sostituzioni forzate che non ci hanno permesso di fare altro. La squadra però ha lottato fino alla fine, ripeto: avevo bisogno di vedere la reazione della squadra dopo la brutta partita di Cosenza e i ragazzi hanno risposto bene. Mazzeo? I fischi fanno parte del gioco, noi siamo maturi e vaccinati, dobbiamo pensare solamente a lavorare. Fabio sta lavorando bene, sta cercando di fare il massimo. Sono convinto che solo attraverso il lavoro e la serenità tornerà a far gol tranquillamente".

"Tonucci a Cosenza aveva avuto la stessa palla, ma non ha tirato. Io gli ho detto di farlo, l’anno scorso segnò un gol bellissimo in rovesciata. Ranieri è cresciuto, adesso è un giocatore importante. La squadra sta lavorando veramente bene, c’è compattezza. Martedì ci saranno altri giocatori che avranno modo di esprimersi. Bisogna guardare la prestazione fatta fino al 2-0, secondo me i ragazzi stanno facendo un gran campionato. Abbiamo sbagliato una palla in mezzo al campo, siamo ripartiti a campo aperto, ci sono stati rimpalli. Io guarderei la fase difensiva nel complesso, non abbiamo fatto calciare Pettinari e Mancosu, quest’ultimo se non su punizione. C’è il rammarico perché era una partita da chiudere, però ci sono sempre gli avversari e i cambi forzati ci hanno condizionato. Stavo facendo riscaldare Gori e Rizzo, sapevamo che a livello di dispendio fisico avevamo speso tanto. La squadra ha lavorato bene soprattutto sulla fase difensiva nel primo tempo, poi c’è il rammarico.Iemmello torna da sei mesi di inattività, è al nono allenamento con noi. C’è bisogno di tempo".