Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Brescia, il tecnico del Foggia Gianluca Grassadonia ha parlato della situazione in casa rossonera senza cercare alibi: “Abbiamo lavorato bene nonostante i ranghi ridotti per infortuni e convocazioni in nazionale e siamo pronti per affrontare il Brescia primo della classe non per caso, una squadra che ha fatto un percorso importante contro cui serve una grande prestazione dal punto di vista dell’intensità. Bisogna essere sereni e non piangersi addosso, partiremo in 19 e giocheranno in 11 dando l’anima. Inutile cercare alibi. - continua Grassadonia come riporta Calciofoggia.it - Dobbiamo trovare quella continuità che ci è sempre mancata perché è questa che può fare la differenza in questo finale di campionato, vogliamo salvarci e dobbiamo far punti a Brescia per guardare al futuro con positività. Serve il coltello fra i denti, non andremo a casa loro a fare barricate perché siamo consapevoli della nostra forza e vogliamo giocare da squadra, mi aspetto una risposta forte da tutti coloro che scenderanno in campo. Se i ragazzi ripropongono ciò che facciamo in allenamento disputeremo una bella partita”.