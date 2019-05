Foggia, Grassadonia: "La salvezza non ci è sfuggita certo oggi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è grande delusione in casa Foggia, per una salvezza sfumata proprio nell'ultima giornata di campionato, contro un Verona che ha dimostrato più freddezza nei momenti cruciali della gara. Il tecnico rossonero Gianluca Grassadonia ha così commentato l'esito della gara e della stagione dei Satanelli nella conferenza post partita, riportata da Calciohellas.it:

"Non è facile parlare, ma è gusto che io sia qui in un momento così triste per la città e i tifosi, un epilogo drammatico per una stagione travagliata da tantissimi episodi negativi. La squadra ci ha provato, ma qui bisogna segnare e noi abbiamo sprecato tre occasioni mentre loro l'hanno risolta con un episodio come il rigore. La squadra ha dato tutto e avevamo la vittoria in pugno, ma purtroppo questo è il calcio. Ringrazio i tifosi per essere venuti qui, ci dispiace non essere riusciti a regalare questa salvezza che però non è sfuggita oggi ma con gli errori durante la stagione.

In questo momento, questa era una vittoria che dovevamo portare a casa e sarebbe stata meritata, ma l’episodio non ci ha mai girato a favore.

Mi assumo le mie responsabilità che vanno comunque suddivise con tutti quelli che hanno vissuto questa stagione. Il futuro? Parlerò con la società".