Foggia, Grassadonia: "Meritavamo qualcosa di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Grassadonia è soddisfatto del risultato ottenuto sul campo del Cittadella. Ecco le parole del tecnico del Foggia in conferenza stampa e riportate dal sito ufficiale del club: “Il Foggia ha giocata una buona gara, con personalità. I miei ragazzi affrontavano una formazione importante che veniva dalla vittoria di Pescara, abbiamo fatto la nostra gara e mi dispiace per il gol che abbiamo preso su palla inattiva, dobbiamo stare più attenti, dobbiamo acquistare malizia, perché facciamo tutto bene ma manchiamo sui particolari, anche se la squadra oggi ha fatto bene, meritavamo qualcosa in più”.