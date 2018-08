Foggia, Grassadonia: "Noi cattivi e concentrati, peccato i due gol presi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Grassadonia, allenatore del Foggia, ha così commentato il convincente successo dei Satanelli all'esordio contro il Carpi: "Siamo stati aggressivi, cattivi e concentrati. Mi dispiace per i due gol presi perché non deve succedere, ma magari è stato meglio subirli ora. Dopo un periodo iniziale siamo stati bravi a trovare le giuste contromisure. Avevamo preparato la partita così e possiamo continuare a crescere. La disponibilità della squadra è straordinaria ma ora dobbiamo pensare solo ai buoni 70 minuti ma anche e soprattutto agli ultimi 20 per migliorare. Fa piacere vincere perché abbiamo fatto bene ed il gruppo ha lavorato bene", le parole riprese da Foggiacalcio1920.it.