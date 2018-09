Foggia, Grassadonia: "Non sono preoccupato, la squadra mi segue"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Foggia Gianluca Grassadonia ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Padova in programma domani: “A Pescara ero dispiaciuto per il risultato, ma non sono preoccupato perché sono abituato a combattere. Non conosco questa parola perché sono abituato a trasmettere la serenità al gruppo attraverso il lavoro e sono tranquillo per come il gruppo sta lavorando e sono convinto che i ragazzi siano coscienti del momento. Siamo in una piazza importante, bisogna saper convivere le pressioni e sopportare certe tensioni o qualche fischio che può arrivare. A Pescara credo che la squadra abbia messo in pratica tutto quello che aveva preparato in settimana anche quando siamo passati al 4-3-3. Abbiamo creato tante occasioni da gol e credo che non si sia mai vista una squadra così compatta. - continua Grassadonia – Avremmo voluto partire in maniera diversa, ma non mi abbatto perché voglio portare avanti le mie idee e ho la fortuna di guidare un gruppo che mi segue alla lettera e che sta crescendo. A breve arriveranno anche i risultati, ne sono certo”.